Bursa'da Lodos Dehşeti: Lüks Sitenin 5 Cam Balkonu Uçtu

Bursa'da lodos yaşamı felç etti: Lüks sitenin cam balkonları uçtu

Nilüfer'de 5 dairenin balkonlarında büyük hasar; yaralanma yok

Bursa'da etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Önüne kattığını sürükleyen rüzgâr, Merkez Nilüfer ilçesinin 23 Nisan Mahallesindeki lüks bir sitede ciddi hasara yol açtı.

Olayda, sitenin cam balkon sistemleri lodosa dayanamayarak söküldü ve birbirinden ayrılarak uçtu. 5 dairede balkonlarda farklı boyutlarda hasar meydana geldi; büyük bir gürültüyle kopan bölümler çevrede paniğe neden oldu.

Yetkililer, rüzgârın şiddetinin yer yer 75 kilometreyi aştığını belirtti. Ağaçların devrilmesi ve bazı çatılarda sökülmeler yaşandı ancak olayda yaralanmanın bile olmaması sevindirici bulundu.

Site yönetimi, apartmanların altına gerekli önlemleri alırken, bölgedeki yağmurun etkisini artırmasıyla rüzgârın hafiflemesi sakinleri rahatlattı. Olayla ilgili değerlendirmeler ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

BURSA’DA LODOS, BİR SİTENİN 5 DAİRESİNİN CAM BALKONLARI YERİNDEN SÖKÜLDÜ.