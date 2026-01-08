Gaziantep'te 5 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te jandarma operasyonunda 5 bin captagon ve 10 tramadol hap ele geçirildi; M.H. ve M.S. isimli iki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:26
Operasyon Detayları

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, istihbarat birimleri ve narkotik ekiplerinin desteğiyle uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi.

Çalışmaya İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ile Şehitkâmil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri destek verdi. Motosikletle seyir halindeyken durdurulan M.H. ve M.S. adlı şahısların üst aramasında 5 bin adet captagon uyuşturucu hap, 10 adet tramadol hap ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen M.H. ve M.S., mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

