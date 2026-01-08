İnegöl'de kereste fabrikasında elektrik çarpması: Mahmut Memiş(32) yaşamını yitirdi

İnegöl'de kereste fabrikasında vincin elektrik kablosuna temas eden işyeri ortağı Mahmut Memiş(32) akıma kapılarak hayatını kaybetti; cenazesi Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:27
Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Muratbey mahallesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında meydana geldi.

İşyeri ortağı Mahmut Memiş(32), tomrukları yönlendiren elektrikli vinci yönlendirme düğmesine bastığı sırada vincin elektrik kablosundaki akıma kapıldı.

İşçiler, akıma kapılan genci kurtarıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdüler. Kalbi duran genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Soruşturma

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

