Elazığ 2025 Güvenlik Bilançosu: Suç Oranları Düştü, 41,6 Milyon TL Ceza

Elazığ 2025 güvenlik bilançosu açıklandı

Vali Numan Hatipoğlu: Suç oranlarında belirgin düşüş sağlandı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından Valilik Harput Salonu’nda düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2025 yılı güvenlik verileri paylaşıldı. Vali Hatipoğlu, kent genelinde suç oranlarında önemli azalmalar olduğuna dikkat çekti ve yıl boyunca yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Toplantıda, yıl içinde bin 502 aranan şahsın yakalandığı; kişilere karşı işlenen suçlarda %10, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise %23 oranında düşüş kaydedildiği bildirildi. Ayrıca kasten öldürme suçunda %60, otodan hırsızlıkta %57 oranında azalma sağlandığı açıklandı.

Hatipoğlu, kolluk kuvvetlerinin 7/24 esasına göre toplam 5 bin 491 personelle görev yaptığını belirterek, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslardan bin 185 kişinin 5 yıldan az cezası, 175 kişinin 5-10 yıl arasında cezası ve 142 kişinin 10 yıldan fazla cezası olmak üzere toplam bin 502 kişinin yakalandığını aktardı. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 2 bin 567 şahıs hakkında işlem yapıldığı ifade edildi.

Kişilere karşı işlenen suçlarda 2024 yılıyla karşılaştırıldığında düşüşler şu şekilde paylaşıldı: kasten öldürme %60, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma %27, kişilerin huzur ve sükununu bozma %11, hakaret %16, kasten yaralama %14 ve tehdit %11. Bu kapsamda toplam 6 bin 143 olay gerçekleşti ve olay sayısında %10 azalma görüldü.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yıllık düşüşler şöyle açıklandı: evden hırsızlık %48, otodan hırsızlık %57, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık %34, yağma (gasp) %49, dolandırıcılık %23 ve motosiklet hırsızlığı %24. Mal varlığına karşı işlenen suçlara ilişkin toplam bin 835 olay gerçekleşmiş olup, 2024 yılına göre %23 azalma kaydedildi. Bu operasyonlar sonucunda 740 silah ele geçirildi ve 878 kişi hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı. Yıl içinde 306 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi; bu operasyonlarda 113 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve ilk açıklamada 134 kişinin tutuklandığı bildirildi. Detaylı sunumda ayrıca organize suçlara yönelik 47 operasyonda 6 suç örgütü çökertildi, bu operasyonlarda 148 kişi gözaltına alındığı ve 50'si tutuklandığı ifade edildi.

Daha ayrıntılı uyuşturucu istatistiklerinde, imal ve ticarete yönelik yürütülen operasyonlarda toplam 306 operasyon sonucunda 493 kişi gözaltına alınmış ve 244 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda ayrıca 21 bin 647 adet uyuşturucu hap ve 2 bin 228 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Siber güvenlik çalışmalarında ise siber devriyeler tarafından tespit edilen 726 şahıs/hesap incelendi; bu paylaşımların %43'ü terör, %34'ü asayiş ve %10'u güvenlik konulu olarak sınıflandırıldı. Siber suçlara yönelik 21 operasyon gerçekleştirildi, 87 kişi gözaltına alındı ve 57'si tutuklandı. Operasyon sayısı geçen yıla göre %24 arttı.

Terörle mücadele kapsamında 2025 yılında toplam 465 kırsal ve 147 şehir operasyonu olmak üzere 612 operasyon gerçekleştirildi; bu operasyonlarda 86 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde 45 operasyon düzenlendi, 59 organizatör yakalandı, 6 araca el konuldu ve denetimlerde 859 düzensiz göçmen tespit edilerek mevzuat çerçevesinde işlemler yapıldı.

Trafik denetimlerine ilişkin verilerde farklı rakamlar paylaşıldı: bir açıklamada 1 milyon 325 bin araç kontrol edildiği belirtilirken, Vali Hatipoğlu'nun detaylı sunumunda ise 1 milyon 105 bin araç kontrol edildiği ifade edildi. Yıl genelinde uygulanan denetimler sonucunda toplam 41 milyon 607 bin 668 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Trafik denetimleri bir önceki yıla göre %20 artış gösterdi; bu denetimler sonucunda 231 bin 177 araca işlem yapıldı ve işlem sayısında %22 artış kaydedildi. Çakar denetimlerinde 7 bin 388 araç denetlenerek %78 artış, ticari taksi denetimlerinde 12 bin 8 araç denetlenerek %4 artış, okul servis denetimlerinde ise 8 bin 993 araç kontrol edilerek %24 artış sağlandı. Trafik bilincinin artırılması amacıyla 74 bin 458 kişiye eğitim verildi ve bu sayı bir önceki yıla göre %22 arttı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 312 market, 205 kafe-restoran ve 95 diğer iş yeri olmak üzere toplam 612 iş yeri denetlendi; incelemelerde 52 bin 30 ürün kontrol edildi ve 141 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek toplam 446 bin 406 TL idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimlerinde ise 12 bin 493 denetimde toplam 41 milyon 647 bin 668 TL idari para cezası uygulandığı; bu kapsamda balıkçılık ve su ürünleri denetimlerinde 2 bin 972 denetim ile 1 milyon 874 bin 99 TL, hayvan sağlığı denetimlerinde 2 bin 88 kişi hakkında 11 milyon 338 bin 110 TL, gıda ve yem denetimlerinde 6 bin 670 denetim ile 19 milyon 7 bin 396 TL, kaçak yapı ile ilgili işlemlerde 10 kişi hakkında 8 milyon 835 bin 195 TL, bitki koruma-zirai alet-makine ve gübre denetimlerinde 753 denetim ile 592 bin 868 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Vali Hatipoğlu, yapılan açıklamada Elazığ’da güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

