Tokat'ta 107 Gram Kokain Ele Geçirildi: Kentin En Yüksek Miktarı

Tokat'ta 107 Gram Kokain Ele Geçirildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen koordineli çalışmada, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Operasyon ve Yakalama

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler Y.G. ve M.A.'nın uyuşturucu maddeyi Turhal ilçesine getireceği tespit edildi. Ekipler tarafından 02 Ocak 2026 tarihinde Turhal ilçesinde durdurulan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, el çantası içerisinde bulunan bir yastığın içine gizlenmiş halde 107 gram taş kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin, Tokat ilinde bugüne kadar yakalanan en yüksek miktardaki kokain olduğu öğrenildi.

Adli Süreç

"Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan Y.G. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 03 Ocak 2026 tarihinde Turhal Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan Y.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

