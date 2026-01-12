Tokat’ta Baba Cinayeti: Mustafa Cankurtaran Tutuklandı

Tokat’ta baba cinayetinde gelişme

Şüpheli tutuklandı, diğerleri farklı işlemlerle serbest bırakıldı

Tokat’ta baba cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden cinayeti işlediği belirlenen Mustafa Cankurtaran tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Aralık ayında yapılan kayıp ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, yaklaşık 4 ay önce öldürüldüğü belirlenen Zihni Cankurtaran’ın cesedi, oğlunun işletmiş olduğu havuzun depo kısmında bulunmuştu.

Yunanistan’dan Ankara ve Tokat’a uzanan 1,5 aylık teknik ve fiziki takip sonrasında düzenlenen operasyonda cinayet şüphelisi Mustafa Cankurtaran ile birlikte Z.C.C., İ.T., İ.N.B., O.B. ve G.A. yakalanarak gözaltına alındı.

G.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan Mustafa Cankurtaran ile Z.C.C., İ.T., İ.N.B. ve O.B. adliyeye sevk edildi. Cinayeti işlediği belirlenen Mustafa Cankurtaran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerden İ.T. ve İ.N.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z.C.C. ve O.B. savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

