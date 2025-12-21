DOLAR
Tokat'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde kamyonet ile tır çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:03
Tokat'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza detayları

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi mevkiinde meydana gelen kazada, Sivas yönüne seyreden 38 AAV 895 plakalı Toyota marka kamyonet ile karşı yönden gelen 58 AGA 223 plakalı tır çarpıştı.

Olayda kamyoneti kullanan S.B. ile tır sürücüsü E.Y. yaralanırken, kamyonette yolcu olarak bulunan Hayrettin Kıraç (32) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldılar.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

