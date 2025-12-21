Tokat'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza detayları
Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi mevkiinde meydana gelen kazada, Sivas yönüne seyreden 38 AAV 895 plakalı Toyota marka kamyonet ile karşı yönden gelen 58 AGA 223 plakalı tır çarpıştı.
Olayda kamyoneti kullanan S.B. ile tır sürücüsü E.Y. yaralanırken, kamyonette yolcu olarak bulunan Hayrettin Kıraç (32) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldılar.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
