Tokat’ta Miras Tartışması: Oğluna Babasının Adını Veren M.C. Babasını Baltayla Öldürdü

Tokat'ta miras kavgası iddiasıyla M.C., babası Zihni Cankurtaran'ı baltayla öldürüp gömdü. Kızlarının ihbarıyla yakalandı; cenaze morgda bekliyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:04
Tokat’ta Miras Tartışması: Oğluna Babasının Adını Veren M.C. Babasını Baltayla Öldürdü

Tokat’ta miras tartışması kanlı bitti

Tokat’ta miras nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada, M.C. adlı şüphelinin babası Zihni Cankurtaran'ı baltayla öldürdüğü iddia edildi.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran ile oğlu M.C. arasında, Cankurtaran’a ait gayrimenkullerin satışına ilişkin tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin babasını baltayla öldürdüğü öne sürüldü.

İddialara göre ceset, şüphelinin işletmesinin bulunduğu Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesindeki site havuzunun yanındaki depo bölümüne gömüldü ve üzeri kireçle örtülerek gizlenmeye çalışıldı.

İhbar, yakalama ve soruşturma

Bursa’da yaşayan kızlarının, babalarından uzun süre haber alamamaları üzerine durumu polise bildirmesiyle olay gün yüzüne çıktı. İhbar üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı başlattı ve M.C. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde cinayeti anlattığı iddia edildi.

Cenaze ve soruşturmanın son durumu

Savcılık incelemesinin ardından Zihni Cankurtaran'ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze morgda bekletiliyor; yetkililer şu ana kadar cenazeyi teslim almak için başvuru yapılmadığını bildirdi.

Olayda M.C. haricinde toplam 5 kişinin daha soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi. Ayrıca şüphelinin 26 yaşındaki oğluna da Zihni adını verdiği öğrenildi.

Oğluna ismini verdiği babasını baltayla öldürdü

Oğluna ismini verdiği babasını baltayla öldürdü

