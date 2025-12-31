Tomarza'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kaza Tomarza-Şıhbarak yolunda gerçekleşti

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde, Tomarza-Şıhbarak yolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi.

Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

