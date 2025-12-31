DOLAR
Tomarza'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Tomarza-Şıhbarak yolunda iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:12
Kaza Tomarza-Şıhbarak yolunda gerçekleşti

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde, Tomarza-Şıhbarak yolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi.

Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

