Tosya'da Uyuşturucuyla Yakalanan Sanık: 'Ağrılarım Geçsin Diye Kullandım'

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 7 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir motosiklette yapılan aramada, sanık U.K. ile birlikte uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Polis ekiplerinin motosiklet ve üzerindeki kişide yaptıkları aramada 16,81 gram ile 0,66 gram sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. İkametinde yapılan aramada ise 138 gram amfetamin sıkılı tütün, 120,79 gram sentetik kannabinoid, 1 adet saksıda kök kenevir bitkisi, 37 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 10 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Dava Süreci

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan U.K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı. Davanın ilk celsesinde sanık U.K. ve avukatı hazır bulundu.

Sanığın Savunması

U.K. hakim karşısında yaptığı savunmada iki yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, 'Rahatsızlıklarım var. Daha önce reçeteli haplar da kullandım, ancak ağrılarıma fayda sağlamadı. Ağrılarım geçsin diye uyuşturucu madde kullanmaktayım.' dedi. Üzerinde çıkan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu, ikametinde bulunan maddelerin ise kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Sanık, uyuşturucu maddeyi M.K.'den yakalandığı günün bir gün öncesinde aldığını, M.K.'nin kendisinden 15 bin lira borç istediğini ve parayı akrabasından temin ettiğini anlattı. U.K., M.K.'nin '15 bin lirayı ödeyince alırım' diyerek uyuşturucuyu bağ evine getirip dolabına koyduğunu, bağ evinde bulunan maddelerin M.K.'ye ait olduğunu söyledi. Sanık, 'Ben ticaret suçunu işlemedim, içiciyim. Çok pişmanım, tahliyemi talep ediyorum' diyerek savunma yaptı.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

