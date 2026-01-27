Tosya'da Uyuşturucuyla Yakalanan Sanık: 'Ağrılarım Geçsin Diye Kullandım'

Tosya'da motosiklette ve ikametinde uyuşturucu ele geçirilen U.K., mahkemede ağrılarını hafifletmek için kullandığını ve evdeki maddelerin M.K.'ye ait olduğunu savundu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:07
Tosya'da Uyuşturucuyla Yakalanan Sanık: 'Ağrılarım Geçsin Diye Kullandım'

Tosya'da Uyuşturucuyla Yakalanan Sanık: 'Ağrılarım Geçsin Diye Kullandım'

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 7 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir motosiklette yapılan aramada, sanık U.K. ile birlikte uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Polis ekiplerinin motosiklet ve üzerindeki kişide yaptıkları aramada 16,81 gram ile 0,66 gram sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. İkametinde yapılan aramada ise 138 gram amfetamin sıkılı tütün, 120,79 gram sentetik kannabinoid, 1 adet saksıda kök kenevir bitkisi, 37 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 10 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Dava Süreci

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan U.K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı. Davanın ilk celsesinde sanık U.K. ve avukatı hazır bulundu.

Sanığın Savunması

U.K. hakim karşısında yaptığı savunmada iki yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, 'Rahatsızlıklarım var. Daha önce reçeteli haplar da kullandım, ancak ağrılarıma fayda sağlamadı. Ağrılarım geçsin diye uyuşturucu madde kullanmaktayım.' dedi. Üzerinde çıkan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu, ikametinde bulunan maddelerin ise kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Sanık, uyuşturucu maddeyi M.K.'den yakalandığı günün bir gün öncesinde aldığını, M.K.'nin kendisinden 15 bin lira borç istediğini ve parayı akrabasından temin ettiğini anlattı. U.K., M.K.'nin '15 bin lirayı ödeyince alırım' diyerek uyuşturucuyu bağ evine getirip dolabına koyduğunu, bağ evinde bulunan maddelerin M.K.'ye ait olduğunu söyledi. Sanık, 'Ben ticaret suçunu işlemedim, içiciyim. Çok pişmanım, tahliyemi talep ediyorum' diyerek savunma yaptı.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN MOTOSİKLETTE YAPILAN ARAMADA ÇOK SAYIDA...

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN MOTOSİKLETTE YAPILAN ARAMADA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDİ İLE YAKALANAN U.K., İLK KEZ ÇIKTIĞI HAKİM KARŞISINDA UYUŞTURUCU KULLANICISI OLDUĞUNU BELİRTEREK, AĞRILARI OLDUĞUNDAN DOLAYI UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINI SÖYLEDİ.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN MOTOSİKLETTE YAPILAN ARAMADA ÇOK SAYIDA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Alacak Verecek Kavgası: Zincir ve Bıçaklı Çatışma Güvenlik Kamerasında
2
Terme'de Kaçak Tütün Operasyonu: 29 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi
3
Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti
4
Kahta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
5
Konya'da Kovalama Kazası: 1 Polis Şehit, Sürücü Yargılanıyor
6
Samsun Terme'de Drone ve Botlarla Kaçak Avcılık Denetimi
7
Denizli Valiliği: Buldan'daki Trafik Kazası — 1 Ölü, 22 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları