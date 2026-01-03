Trabzon'da Buzlanma Nedeniyle Cip Site Bahçesine Uçtu — Anlar Kamerada

Trabzon'da Buzlanma Nedeniyle Cip Site Bahçesine Uçtu

Olayın Detayları ve Güvenlik Kamerası Kaydı

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesinde meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir cip sitenin bahçesine düştü. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, rampa aşağı inerken buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle gerçekleşti. Kazaya karışan aracın plakası 61 FH 822 olarak kaydedildi. Sürücü Farabi H. (51) idaresindeki cip, demir korkulukları aşarak sitenin bahçesine savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sürücü Ambulansla Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Yetkililer, Farabi H.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kazanın gerçekleştiği anlar, siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, buzlanmanın yol güvenliği üzerindeki etkisini ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TRABZON’DA BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN CİP, DEMİR KORKULUKLARI AŞARAK SİTENİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.