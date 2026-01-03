DOLAR
Trabzon'da Buzlanma Nedeniyle Cip Site Bahçesine Uçtu — Anlar Kamerada

Ortahisar Boztepe Mahallesi'nde buzlanma sonucu kontrolden çıkan 61 FH 822 plakalı cip, demir korkulukları aşarak sitenin bahçesine düştü; kaza anı güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:52
Olayın Detayları ve Güvenlik Kamerası Kaydı

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesinde meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir cip sitenin bahçesine düştü. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, rampa aşağı inerken buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle gerçekleşti. Kazaya karışan aracın plakası 61 FH 822 olarak kaydedildi. Sürücü Farabi H. (51) idaresindeki cip, demir korkulukları aşarak sitenin bahçesine savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sürücü Ambulansla Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Yetkililer, Farabi H.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kazanın gerçekleştiği anlar, siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, buzlanmanın yol güvenliği üzerindeki etkisini ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

