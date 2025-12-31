DOLAR
Tufanbeyli'de İşçi Servisi Devrildi, Ambulans Kara Saplandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle 01 AKG 955 plakalı işçi servisi şarampole devrildi; tedbir amaçlı giden ambulans kara saplandı, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:53
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. O.Ü. idaresindeki 01 AKG 955 plakalı servis minibüsü, kar nedeniyle kayarak şarampole devrildi.

Araçta bulunan 5 işçi kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinde tedbir amaçlı görevlendirilen sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans ise müdahale için gittiği esnada şarampole girerek kara saplandı.

Kara saplanan ambulans, bölgeye sevk edilen ekiplerin koordinasyonuyla çekilemedi; daha sonra belediyeye ait iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Her iki kazada da can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Kentin yüksek kesimlerinde süren kar yağışı nedeniyle yetkililer, sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

