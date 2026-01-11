Tunahan davası: Mahkeme 5 milyon lira tazminat, Yavaş’tan ziyaret yok

Ankara 8. İdare Mahkemesi Tunahan için Ankara Valiliği, Büyükşehir ve Keçiören Belediyesi’ni 5 milyon TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti; avukat Yavaş’ın ziyaret etmediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:12
Tunahan davası: Mahkeme 5 milyon lira tazminat, Yavaş’tan ziyaret yok

Tunahan davasında emsal karar: 5 milyon lira manevi tazminat

Ankara’da 7 Aralık 2023’te Keçiören Kafkaslar Mahallesi’nde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Tunahan Yılmaz davasında Ankara 8. İdare Mahkemesi yeni bir karar verdi. Mahkeme, Tunahan’ın ailesinin açtığı manevi tazminat davasında Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesinin müştereken toplam 5 milyon lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme gerekçesi: Hizmet kusuru ve ağır travma

Kararda, Tunahan’ın okula giderken saldırıya uğradığı an hatırlatıldı ve olayın hizmet kusuru oluşturduğu değerlendirildi. Mahkeme, ilgili kurumların görevlerini yerine getirmediğini belirterek tazminat ödenmesine karar verdi. Tunahan’ın yaşadığı fiziksel ve psikolojik travmanın ağır olması, uzun süren tedavi süreci ve yaşanan sancılar kararın temelini oluşturdu. Mahkeme, tazminatın "manevi acıyı hafifletme amaçlı" olduğunu vurguladı.

Avukat: Karar emsal teşkil etmeli

Tunahan’ın avukatı Aslıhan Ergün Ercan, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) verdiği röportajda mahkeme kararının benzer davalar açısından önemli bir emsal teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Ercan, manevi tazminat davasının sonuçlandığını, maddi tazminat davasının ise devam ettiğini belirtti ve kararı "idarelere uyarı" niteliğinde olarak nitelendirdi.

"Sokaktaki tüm köpekleri toplamak zorundalar"

Ercan, kararda idarelerin sorumluluğunun kusurlu olmasalar dahi sürdüğünün ifade edildiğini belirterek, "Bu bugüne kadar görülmüş araştırmalarımıza göre emsal niyetinde rekor bir tazminat. Çünkü bundan sonra 'kısırlaştırdık sokağa saldık' gibi bir artık kurtulma yolları yok. Sokaktaki tüm köpekleri toplamak zorundalar, hepsini muhafaza etmek zorundalar" dedi. Ayrıca okula giderken korkan çocuklar, vatandaşlar ve korkudan dolayı yaralanan kişilerin bile tazminat davası açabileceğini söyledi ve vatandaşları idarelere dava açmaları konusunda teşvik etti.

"Mansur Yavaş geçmiş olsun ziyareti bile yapmadı"

Avukat Ercan, Tunahan’ın ağır yaralanması sonrası ne büyükşehir ne de ilçe belediyesinden bir ziyaret yapılmadığını ifade etti: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçmiş olsun ziyareti bile yapmadı. İdareye başvurduğum zaman, Ankara Büyükşehir Belediyesi benimle görüşmedi. Ben defalarca haber gönderdim yine ilgilenmedi. Aileyi ziyaret etmedi, 'bir derdiniz var mı, herhangi bir sıkıntınız var mı' demedi."

Ercan, merkezi yönetimin ilgisini ise özellikle vurguladı: "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çok ciddi ilgilendi, onu ayrıca belirteyim. Merkezi yönetim ilgilendi diyebilirim." Avukat, ayrıca belediyenin Tunahan’ın yaralandığı yılda başıboş köpekler için yaklaşık 200 milyon lira bütçe ayırdığını ve 5 bin ayrı noktada beslenme noktası yaptırdığını hatırlatarak, "200 milyonun karşılığında Tunahan acıları için 5 milyon aldı" değerlendirmesinde bulundu.

Ercan son olarak, "9 yaşındaki bir çocuk her türlü güvenlik önlemi altında, güvenli bir sokakta okuluna gidebilmek zorunda. Bizim mücadelemiz de bunun için. Bugün başıboş köpek, yarın başka bir şey. Yine de mücadele edeceğiz" diye konuştu.

AVUKAT ASLIHAN ERGÜN ERCAN

AVUKAT ASLIHAN ERGÜN ERCAN

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Otoyolunda Tır Bariyerleri Biçti — Kapıkule Yolunda Kaza
2
Edirne'de Tır Bariyerleri Kağıt Gibi Ezdi: Kapıkule Yolunda Korkutan Kaza
3
Diyarbakır'da Otelde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi
4
Eskişehir'de kamyonet üç araçlık parkı tek başına işgal etti
5
Samsun'da cenaze dönüşü kaza: 4 kişi yaralandı — Araç kamerası kaydetti
6
Şarkikaraağaç'ta çatı yangını iki katlı evi küle çevirdi
7
Sivas-Kayseri Karayolu Fırtına Nedeniyle Araç Trafiğine Kapatıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları