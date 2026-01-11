Tunahan davası: Mahkeme 5 milyon lira tazminat, Yavaş’tan ziyaret yok

Tunahan davasında emsal karar: 5 milyon lira manevi tazminat

Ankara’da 7 Aralık 2023’te Keçiören Kafkaslar Mahallesi’nde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Tunahan Yılmaz davasında Ankara 8. İdare Mahkemesi yeni bir karar verdi. Mahkeme, Tunahan’ın ailesinin açtığı manevi tazminat davasında Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesinin müştereken toplam 5 milyon lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme gerekçesi: Hizmet kusuru ve ağır travma

Kararda, Tunahan’ın okula giderken saldırıya uğradığı an hatırlatıldı ve olayın hizmet kusuru oluşturduğu değerlendirildi. Mahkeme, ilgili kurumların görevlerini yerine getirmediğini belirterek tazminat ödenmesine karar verdi. Tunahan’ın yaşadığı fiziksel ve psikolojik travmanın ağır olması, uzun süren tedavi süreci ve yaşanan sancılar kararın temelini oluşturdu. Mahkeme, tazminatın "manevi acıyı hafifletme amaçlı" olduğunu vurguladı.

Avukat: Karar emsal teşkil etmeli

Tunahan’ın avukatı Aslıhan Ergün Ercan, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) verdiği röportajda mahkeme kararının benzer davalar açısından önemli bir emsal teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Ercan, manevi tazminat davasının sonuçlandığını, maddi tazminat davasının ise devam ettiğini belirtti ve kararı "idarelere uyarı" niteliğinde olarak nitelendirdi.

"Sokaktaki tüm köpekleri toplamak zorundalar"

Ercan, kararda idarelerin sorumluluğunun kusurlu olmasalar dahi sürdüğünün ifade edildiğini belirterek, "Bu bugüne kadar görülmüş araştırmalarımıza göre emsal niyetinde rekor bir tazminat. Çünkü bundan sonra 'kısırlaştırdık sokağa saldık' gibi bir artık kurtulma yolları yok. Sokaktaki tüm köpekleri toplamak zorundalar, hepsini muhafaza etmek zorundalar" dedi. Ayrıca okula giderken korkan çocuklar, vatandaşlar ve korkudan dolayı yaralanan kişilerin bile tazminat davası açabileceğini söyledi ve vatandaşları idarelere dava açmaları konusunda teşvik etti.

"Mansur Yavaş geçmiş olsun ziyareti bile yapmadı"

Avukat Ercan, Tunahan’ın ağır yaralanması sonrası ne büyükşehir ne de ilçe belediyesinden bir ziyaret yapılmadığını ifade etti: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçmiş olsun ziyareti bile yapmadı. İdareye başvurduğum zaman, Ankara Büyükşehir Belediyesi benimle görüşmedi. Ben defalarca haber gönderdim yine ilgilenmedi. Aileyi ziyaret etmedi, 'bir derdiniz var mı, herhangi bir sıkıntınız var mı' demedi."

Ercan, merkezi yönetimin ilgisini ise özellikle vurguladı: "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çok ciddi ilgilendi, onu ayrıca belirteyim. Merkezi yönetim ilgilendi diyebilirim." Avukat, ayrıca belediyenin Tunahan’ın yaralandığı yılda başıboş köpekler için yaklaşık 200 milyon lira bütçe ayırdığını ve 5 bin ayrı noktada beslenme noktası yaptırdığını hatırlatarak, "200 milyonun karşılığında Tunahan acıları için 5 milyon aldı" değerlendirmesinde bulundu.

Ercan son olarak, "9 yaşındaki bir çocuk her türlü güvenlik önlemi altında, güvenli bir sokakta okuluna gidebilmek zorunda. Bizim mücadelemiz de bunun için. Bugün başıboş köpek, yarın başka bir şey. Yine de mücadele edeceğiz" diye konuştu.

AVUKAT ASLIHAN ERGÜN ERCAN