Tunceli'de Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu

Merkez ve Ovacık ilçelerinde eş zamanlı baskın

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu, Merkez ve Ovacık ilçelerinde kaçak sigara ile sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, Merkez ilçede kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen M.Y. ile Ovacık ilçesinde kaçak ve sahte alkol ürettiği belirlenen İ.A.'nın ikametleri ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında; 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 181 bin 940 adet sigara filtresi, 12 bin 877 gram kıyılmış sarmalık tütün, 907 adet makaron, 20 litre etil alkol, 5 adet alkol aroma kiti, 14 adet doluma hazır alkol şişesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği yer aldı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

TUNCELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, MERKEZ VE OVACIK İLÇELERİNDE KAÇAK SİGARA İLE SAHTE ALKOL ÜRETİMİ YAPTIĞI BELİRLENEN 2 ŞÜPHELİNİN ADRESLERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA, ÇOK SAYIDA KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.