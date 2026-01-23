Tunceli'de PKK Propagandası Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Tunceli'de yürütülen operasyonda PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, dijital materyaller ve boya ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 20:43
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 20:55
Tunceli'de PKK Propagandası Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Tunceli'de PKK Propagandası Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetin sanal devriye çalışması sonucu operasyon

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürüttükleri sanal devriye çalışmaları kapsamında PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

İncelemede, PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde yayın yapan N.C. isimli internet sitesinde yayımlanan "Dersim ve Amed’de Rojava İçin Yazılama" başlıklı yazı ve kentte yasa dışı pankart açıldığına ilişkin görsellerin paylaşıldığı belirlendi.

Operasyon ve aramalar: Ekiplerin düzenlediği operasyonda eylemlere karıştığı belirtilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda dijital materyaller, 3 plastik tüp yağlı boya ile örgütsel olduğu değerlendirilen not ve dergiler ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç: Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

TUNCELİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 4 ŞÜPHELİ...

TUNCELİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI. ŞÜPHELİLERDEN 3’Ü TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat'ta Arızalanan Audi İtilirken Motoru Yandı
2
Kocaeli Gebze'de Atık Naylon Deposunda Yangın Söndürüldü
3
Avcılar'da Havadan Denetim: 27 Sürücüye Toplam 122.125 TL Ceza
4
Alaşehir’de 23 bin 750 kaçak makaron ele geçirildi
5
Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama
6
Sivas'ta Kar Kütleleri Sundurmaları Çöktürdü — Başkan Dr. Adem Uzun İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları