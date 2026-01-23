Tunceli'de PKK Propagandası Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetin sanal devriye çalışması sonucu operasyon

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürüttükleri sanal devriye çalışmaları kapsamında PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

İncelemede, PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde yayın yapan N.C. isimli internet sitesinde yayımlanan "Dersim ve Amed’de Rojava İçin Yazılama" başlıklı yazı ve kentte yasa dışı pankart açıldığına ilişkin görsellerin paylaşıldığı belirlendi.

Operasyon ve aramalar: Ekiplerin düzenlediği operasyonda eylemlere karıştığı belirtilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda dijital materyaller, 3 plastik tüp yağlı boya ile örgütsel olduğu değerlendirilen not ve dergiler ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç: Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

