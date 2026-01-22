Tunceli'de PKK Propagandası Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Tunceli Emniyetinin sanal devriye çalışmasıyla PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı; dijital materyal, boya tüpleri ve dokümanlara el konuldu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:12
Tunceli'de PKK Propagandası Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Tunceli'de PKK propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri sanal devriye çalışmaları sonucu şehirde terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen dört şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Operasyonun kapsamı ve bulgular

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde yayın yapan N.C. isimli internet sitesi üzerinde yayımlanan ve "Dersim ve Amed’de Rojava İçin Yazılama" başlıklı içerik ile kentte yasa dışı pankart açıldığı ve görseller paylaşıldığı tespit edildi.

Bu tespitler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, pankart eylemlerini gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında dijital materyaller, 3 plastik tüp yağlı boya ve örgütsel olduğu değerlendirilen not ve dergilere yönelik dokümanlar bulundu. Bulunan materyaller incelenmek üzere el konuldu.

Emniyet kaynakları, operasyonların terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile deşifre edilmesine yönelik kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

TUNCELİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 4 ŞÜPHELİ...

TUNCELİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sadettin Saran Davasında Ara Karar: Dosya Bilirkişiye Gönderildi
2
Sivas'ta Tır Dorsesinde 25 Kaçak Göçmen Yakalandı — Şoför E.A. Tutuklandı
3
Iğdır'da Telefon Mağazasına Gece Hırsızlığı: 2 Şüpheli Çok Sayıda Telefon Çaldı
4
Diyarbakır Çınar'da 2 Çocuk Annesi Nimet Kılıç Kayıp
5
Kahramanmaraş'ta bonzai operasyonu: 401,45 gram ele geçirildi — 1 tutuklama
6
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Tır Lastiği Patladı: Yaralı Yok
7
Fatih Karagümrük'te Binada Yangın Paniği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları