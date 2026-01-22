Tunceli'de PKK Propagandası Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Tunceli'de PKK propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri sanal devriye çalışmaları sonucu şehirde terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen dört şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Operasyonun kapsamı ve bulgular

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde yayın yapan N.C. isimli internet sitesi üzerinde yayımlanan ve "Dersim ve Amed’de Rojava İçin Yazılama" başlıklı içerik ile kentte yasa dışı pankart açıldığı ve görseller paylaşıldığı tespit edildi.

Bu tespitler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, pankart eylemlerini gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında dijital materyaller, 3 plastik tüp yağlı boya ve örgütsel olduğu değerlendirilen not ve dergilere yönelik dokümanlar bulundu. Bulunan materyaller incelenmek üzere el konuldu.

Emniyet kaynakları, operasyonların terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile deşifre edilmesine yönelik kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

