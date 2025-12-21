Tunceli'de 'Tunceli’nin Huzuru' Operasyonunda 233 Kişi Sorgulandı

Tunceli'de 'Tunceli’nin Huzuru' uygulaması: 233 kişi sorgulandı

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Tunceli’nin Huzuru' uygulaması kapsamında 20 Aralık 2025 günü saat 21.00 ile 22.30 arasında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Denetim kapsamı ve uygulama ayrıntıları

Risk analizi esas alınarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda kontrol sağlandı. Alkol satışı yapılan işletmeler, eğlence ve etkinlik düzenlenen mekânlar, mevzuata aykırı işletme ve işçi çalıştırdığı değerlendirilen umuma açık iş yerleri ile park, bahçe ve mesire alanları denetime tabi tutuldu.

Uygulamaya 12 ekip ve 43 personel katıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 233 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimler sırasında yoklama kaçağı (bakaya) olduğu tespit edilen 1 şahıs hakkında gerekli tebliğ tutanağı düzenlendi. Ayrıca işletme ve çalışma ruhsatı bulunmadığı belirlenen 1 iş yeri hakkında tutanak tutuldu.

Yetkililer, belirtilen hususlar dışında herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadığını ve uygulamanın saat 22.30 itibarıyla sorunsuz şekilde tamamlandığını bildirdi.

TUNCELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN "TUNCELİ’NİN HUZURU" UYGULAMASI KAPSAMINDA 233 KİŞİ SORGULANDI.