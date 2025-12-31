Tunceli'de Zorlu Kışta Yılbaşı Güvenliği Emniyete Emanet

Tunceli Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki tüm birimler, yoğun kar yağışı, buzlanma ve dondurucu soğuğa rağmen yılbaşı gecesi boyunca trafik ve asayiş denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Kent genelinde Trafik, TEM, Asayiş ve destek birimlerinin koordinasyonuyla oluşturulan kontrol noktalarında, zorlu kış şartları altında güvenlik tedbirleri titizlikle uygulandı.

Karla kaplanan yollar ve düşük hava sıcaklıklarına rağmen görev yapan ekipler, onlarca araç ve vatandaşı kontrol etti; sürücülere kış şartlarında güvenli sürüş, hız kuralları ve trafik tedbirleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Emniyet teşkilatının gece boyu süren çalışmaları, kamu düzeninin sağlanmasına ve vatandaşların kendilerini güvende hissetmelerine önemli katkı sundu.

Vatandaşlardan teşekkür

"Görev görevdir ve her zaman da yapıyorlar"

Mehmet Turan adlı vatandaş, "Arkadaşlara çok teşekkür ederim her zaman görevlerini yapıyorlar ama bu yıl daha ağır yükleri. Kar yağdı, olumsuz hava her tarafı etkiledi ama önemli değil. Bugün var yarın yok diye bir şey yok. Görev görevdir ve her zaman da yapıyorlar. Allah razı olsun. Buradaki bütün kamu görevlilerinden razıyız, herkes işini yapıyor. Herkesin yeni yılını kutluyorum, sağlık, mutluluk dolu bir yıl diliyorum" şeklinde konuştu.

Deniz Çakmak ise, "Duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok centilmen ve anlayışlılar. Her türlü olumsuzluğa rağmen bu özel günde işlerinin başındalar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Herkesin yeni yılını kutlarım" diye konuştu.

