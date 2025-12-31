Turgutlu'da Otizmli Öğrenci İddiası: Okul Müdürü Tahliye Edildi

Turgutlu'da otizmli öğrenci iddiası: Okul müdürü tahliye edildi

Olay

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 5 Kasım günü saat 09.30 sıralarında Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda yaşanan olayda, 8’inci sınıf öğrencisi B.U.U. (13) merdivenlerden yuvarlanarak yaralandı. Öğrencinin ailesine anlattıklarının ardından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülmesi ve okulun güvenlik kamerası görüntülerinin dosyaya girmesi üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Adli ve idari süreç

Hazırlanan adli muayene raporunda, öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrası okul müdürü Bekir G., "kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlatarak Bekir G.'yi açığa aldı.

Mahkeme süreci ve tahliye

Davanın ilk duruşmasında SEGBİS aracılığıyla savunma yapan Bekir G., suçlamaları reddederek öğrenciyi derse neden girmediğini sormak için omzundan tuttuğunu, öğrencinin kendisini itmesi sonucu dengesini kaybederek düştüğünü ifade etti. Mahkeme ilk duruşmada tutukluluğun devamına karar verdi.

Dava dosyasını yeniden değerlendiren Turgutlu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, dosyadaki delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak Bekir G. hakkında tutuksuz yargılama kararı verdi ve tahliyesine hükmetti.

