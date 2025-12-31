DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,09%
ALTIN
5.997,59 0,07%
BITCOIN
3.824.812,94 -1,27%

Turgutlu'da Otizmli Öğrenci İddiası: Okul Müdürü Tahliye Edildi

Manisa Turgutlu'da otizmli öğrenciye yönelik iddia sonrası tutuklanan okul müdürü Bekir G., delil durumu ve tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:21
Turgutlu'da Otizmli Öğrenci İddiası: Okul Müdürü Tahliye Edildi

Turgutlu'da otizmli öğrenci iddiası: Okul müdürü tahliye edildi

Olay

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 5 Kasım günü saat 09.30 sıralarında Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda yaşanan olayda, 8’inci sınıf öğrencisi B.U.U. (13) merdivenlerden yuvarlanarak yaralandı. Öğrencinin ailesine anlattıklarının ardından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülmesi ve okulun güvenlik kamerası görüntülerinin dosyaya girmesi üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Adli ve idari süreç

Hazırlanan adli muayene raporunda, öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrası okul müdürü Bekir G., "kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlatarak Bekir G.'yi açığa aldı.

Mahkeme süreci ve tahliye

Davanın ilk duruşmasında SEGBİS aracılığıyla savunma yapan Bekir G., suçlamaları reddederek öğrenciyi derse neden girmediğini sormak için omzundan tuttuğunu, öğrencinin kendisini itmesi sonucu dengesini kaybederek düştüğünü ifade etti. Mahkeme ilk duruşmada tutukluluğun devamına karar verdi.

Dava dosyasını yeniden değerlendiren Turgutlu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, dosyadaki delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak Bekir G. hakkında tutuksuz yargılama kararı verdi ve tahliyesine hükmetti.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE, OTİZMLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİ MERDİVENLERDEN İTEREK YARALANMASINA...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE, OTİZMLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİ MERDİVENLERDEN İTEREK YARALANMASINA NEDEN OLDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANAN OKUL MÜDÜRÜ, TAHLİYE EDİLDİ.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE, OTİZMLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİ MERDİVENLERDEN İTEREK YARALANMASINA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 74 Yaşındaki Ayşe Kılıç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da 2 Milyon Avroluk Soygun Kamerada
3
Kocaeli'de Denizde Çırpınan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı
5
Samsun Atakum'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K. yakalandı
6
Niğde'de 2026 Yılbaşı İçin Kapsamlı Asayiş ve Trafik Tedbirleri
7
Seramiksan'da 2 Milyon Avro'luk Soygun Kamerada — 5 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları