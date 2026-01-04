DOLAR
Turgutlu'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 1’i Çocuk 3 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 20:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 20:13
Kaza Çepnidere Kavşağı yakınlarında gerçekleşti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara karayolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında, Alim A. yönetimindeki 60 NA 701 plakalı yolcu otobüsü ile İbrahim G. (29) idaresindeki 35 BFB 033 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları titiz bir çalışma ile bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim G., Hüsnü T. ve 5 yaşındaki Alparslan A.Y., sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

