Tuzla'da Geri Dönüşüm Deposunda Yangın — Bölge Dumanla Kaplandı

Tuzla'da Geri Dönüşüm Deposunda Yangın

Tuzla'daki bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, çevreyi yoğun dumanla kapladı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve depoda maddi hasar oluştu.

Müdahale ve olay yeri

Olay, saat 15.30 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede büyüdü.

Ekipler ve güvenlik önlemleri

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiyenin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi; ancak depoda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

