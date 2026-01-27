Edirne'de Yaya Çarpması: İrfan Geren Hayatını Kaybetti

Edirne merkez ilçeye bağlı Söğütlüdere köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir yayaya çarpan otomobil, can kaybına yol açtı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, M.İ. (40) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Geren'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Geren yere savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İrfan Geren’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Geren’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücünün Durumu ve Soruşturma

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.İ. ise ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından M.İ., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

