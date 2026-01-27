Edirne'de Yaya Çarpması: İrfan Geren Hayatını Kaybetti

Edirne Söğütlüdere'de yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Geren’e çarpan otomobil sonucu Geren yaşamını yitirdi; sürücü M.İ. tedavi sonrası gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:32
Edirne'de Yaya Çarpması: İrfan Geren Hayatını Kaybetti

Edirne'de Yaya Çarpması: İrfan Geren Hayatını Kaybetti

Edirne merkez ilçeye bağlı Söğütlüdere köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir yayaya çarpan otomobil, can kaybına yol açtı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, M.İ. (40) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Geren'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Geren yere savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İrfan Geren’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Geren’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücünün Durumu ve Soruşturma

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.İ. ise ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından M.İ., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

İRFAN GEREN HAYATINI KAYBETTİ.

İRFAN GEREN HAYATINI KAYBETTİ.

EDİRNE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sedef Kabaş Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı — Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve Haftada 2 Gün İmza
2
Halit Ergül'ün Yeni Usulsüzlüğü Ortaya Çıktı: İnşaat Mühürlendi
3
Sakarya'da 8 milyon kaçak makaron TEM'de yakalandı
4
Elazığ'da Depremde Hasar Gören 5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı
5
Bağcılar'da Çekici Dehşeti: 4 Yaralı, Kaza Kamerada
6
Gaziantep'te Yol Verme Kavgası: 2 Kardeşi Yaralayan Şüpheli Tutuklandı
7
Mersin Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları