Uğurcan Bekçi Toprağa Verildi: İzmit'te Silahlı Kavga

Uğurcan Bekçi toprağa verildi

Olayın detayları

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 17 Aralık’ta gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27), K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bekçi, üç gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenaze töreni

Bekçi'nin cenazesi hastane morgundan alınarak Yeşilova Camisi'ne getirildi. Tabutunun üzerine Kocaelispor ve 24 Erzincanspor formaları ile atkı serildi. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Bekçi’nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, takım arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kariyeri

Kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen Uğurcan Bekçi, kanat mevkisinde oynuyordu.

