Uludağ'da Fahri Otel Telesiyej Arızası: 52 Kurtarıldı, 8 Kişi İçin Kurtarma Sürüyor

JAK, AFAD ve Büyükşehir İtfaiye ekipleri olay yerinde müdahale ediyor

Kış turizminin merkezi Uludağ'ın Birinci Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza sonucu yaklaşık 60 tatilci tellerde mahsur kaldı.

Olay, saat 10.30'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda meydana gelen arıza üzerine kabinler anında durduruldu ve içerideki kayakçı tatilciler tahliye edilemedi.

Kısa sürede bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Büyükşehir İtfaiye ekipleri tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı. İlk etapta 52 tatilci, halat yardımıyla yaklaşık yarım saat içinde indirildi.

Kafeteryalar bölgesine yakın bir noktada bulunan 8 tatilci için ise kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Tahliye işlemleri halatlar ve manuel olarak, birer kabin üzerinden gerçekleştirildiği için ekiplerin zamana karşı yarıştığı belirtildi.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Kurtarılma anları ise İHA ekibi tarafından an be an kaydedildi.

Otel yetkilileri, vites kutusuna elektrik gitmediğinde arızayı fark edip hemen müdahale ettiklerini ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istediklerini belirtti. JAK ekiplerinin ihbarın ardından birkaç dakika içinde olay yerine ulaştığı öğrenildi.

