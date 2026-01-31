Uludağ'da Fahri Otel Telesiyejinde Teknik Arıza — 60 Kişi Mahsur

Uludağ'da Fahri Otel telesiyejinde vites kutusu arızası sonrası 60 tatilci mahsur kaldı; JAK, AFAD ve itfaiye ekipleri 52 kişiyi kurtardı, 8 kişi için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:47
Olay ve kurtarma çalışmaları

Uludağ'ın Birinci Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde saat 10.30'da, vites kutusunda yaşanan teknik arıza nedeniyle kabinler aniden durdu. Arıza sonucu kabinlerde bulunan yaklaşık 60 tatilci tellerde mahsur kaldı.

İhbarın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Büyükşehir İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek tahliye çalışmalarına başladı. Yapılan müdahalede, halat yardımıyla ilk etapta 52 tatilci yaklaşık yarım saat içinde güvenli şekilde indirildi.

Kafeteryalar bölgesine yakın noktada bulunan ve kurtarma çalışması devam eden 8 tatilci için ekiplerin çalışma yürüttüğü bildirildi. Tahliye işlemleri halatlar ile manuel ve birer kabin üzerinden yapıldığından ekiplerin zamanla yarıştığı ifade edildi.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, kurtarılma anlarının ise İHA ekipleri tarafından an be an kaydedildiğini açıkladı.

Otel yetkilileri, arızanın vites kutusuna elektrik gitmemesi sonucu meydana geldiğini fark ederek derhal müdahale ettiklerini ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istediklerini belirtti. JAK ekiplerinin ihbar sonrası birkaç dakika içinde olay yerine ulaştığı öğrenildi.

