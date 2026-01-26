Uludağ'da JAK 208 Olaya Müdahale Etti (19-25 Ocak 2026)

Uludağ Kayak Merkezi'nde 19-25 Ocak 2026 tarihlerinde JAK timleri 71 kazaen yaralanma ve 137 mahsur kalma olmak üzere toplam 208 olaya müdahale etti; yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:31
Uludağ Kayak Merkezi'nde 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında meydana gelen olaylara, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri yoğun müdahalede bulundu. Komutanlık emrinde görevli ekipler söz konusu tarihlerde toplam 208 olaya müdahale etti.

Olayların dağılımı ve müdahale süreci

Müdahaleler kapsamında 71 kazaen yaralanma ile 137 mahsur kalma olayı rapor edildi. JAK timleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahaleler sonrası yaralı vatandaşları sağlık ekiplerine teslim etti.

Komutanlık emrindeki JAK ekiplerinin sahadaki çalışmaları, bölgedeki güvenlik ve sağlık koordinasyonunun sürdürülmesine katkı sağladı.

