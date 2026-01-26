Uludağ'da JAK 208 Olaya Müdahale Etti (19-25 Ocak 2026)

Uludağ Kayak Merkezi'nde 19-25 Ocak 2026 tarihlerinde JAK timleri 71 kazaen yaralanma ve 137 mahsur kalma olmak üzere toplam 208 olaya müdahale etti; yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.