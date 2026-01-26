Aydın'da Baba-Üvey Oğul Kavgası: Baba Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde kavga ölümle sonlandı

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Nurettin Aslıhan (58) ile üvey oğlu S.K. (32) arasında ev içinde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve sokağa taştı.

Sokağa taşınan kavga sırasında N.A. bir anda fenalaşarak yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından N.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede kalp krizi geçirdiği tespit edilen N.A., tedaviye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kavga sırasında olduğu belirtilen üvey oğlu S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Soruşturma ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BABA VE ÜVEY OĞLUNUN KAVGASI SOKAĞA TAŞARKEN, KALP KRİZİ GEÇİREN BABA KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.