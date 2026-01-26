Menteşe'de Şiddetli Fırtına: Uğur Mumcu Bulvarı'nda Ağaç Devrildi, Trafik Durdu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili fırtına, Uğur Mumcu Bulvarı'nda ağacın devrilmesine yol açtı; yol kapandı, ekipler sevk edildi, trafik durdu.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 18:01
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 18:02
Menteşe'de Şiddetli Fırtına: Uğur Mumcu Bulvarı'nda Ağaç Devrildi, Trafik Durdu

Menteşe'de şiddetli fırtına ulaşıma darbe vurdu

Uğur Mumcu Bulvarı'nda ağaç devrildi, yol trafiğe kapandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı’nda akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç bulvarın ortasına devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle bulvar tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağacın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Olay nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tamamen durdu.

