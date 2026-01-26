Menteşe'de Şiddetli Fırtına: Uğur Mumcu Bulvarı'nda Ağaç Devrildi, Trafik Durdu

Menteşe'de şiddetli fırtına ulaşıma darbe vurdu

Uğur Mumcu Bulvarı'nda ağaç devrildi, yol trafiğe kapandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı’nda akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç bulvarın ortasına devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle bulvar tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağacın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Olay nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tamamen durdu.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ UĞUR MUMCU BULVARI’NDA FIRTINA NEDENİYLE DEVRİLEN AĞAÇ YOLU KAPATTI, TRAFİK TAMAMEN DURDU; BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ.