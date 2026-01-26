Bodrum'da Yaklaşık 100 Tekne Gümbet Koyu'ndan Kaldırıldı

Gümbet Koyu'nda gelişi güzel bırakılan yaklaşık 100 tekne, Bodrum ekiplerinin operasyonuyla kaldırıldı; sahipsiz tekneler parçalandı ve Türk Bayrakları koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 18:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 18:29
Operasyon sahada başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde koya gelişi güzel konulan yaklaşık 100 tekne, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Gümbet Koyu'nda otellerin önü ile Gümbet İskelesi arasındaki sahil şeridinde irili ufaklı onlarca tekne bulunuyordu. Her geçen gün sayıları artan teknelerin kaldırılması için bugün çalışma başlatıldı.

Bodrum Kaymakamlığı, Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri, iş makineleri ve vinçlerle bölgeye girdi. Karada bulunan tekneler kaldırılırken derme çatma iskeleler de yıkıldı.

Kimi amatör denizcilerin teknelerini römorklara yükleyip götürdükleri görüldü.

Bölgede ağır hasar almış, sahipsiz tekneler ise iş makineleriyle parçalandı. Parçalanan bir teknenin altından çıkan Türk Bayrakları muhafaza altına alındı.

