Uludağ'da Telesiyej Arızası: Yaklaşık 60 Kişi Mahsur, 52 Kurtarıldı

Uludağ Fahri Otel Telesiyejinde Mahsur Kalanlar Kurtarma Operasyonuyla İndirildi

Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 60 tatilci tellerde mahsur kaldı. Olayın ardından jandarma ve kurtarma ekipleri hızlı müdahale ile tahliye çalışmalarına başladı.

Kurtarma Çalışmasının Seyri

Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinler saat 10.30'da durdu ve kabinlerdeki kayakçı tatilciler tahliye edilemedi. Olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Büyükşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süreli müdahale sonucunda halat yardımıyla ve manuel olarak yapılan tahliyede ilk etapta 52 tatilci yarım saat içinde güvenli şekilde indirildi. Kafeteryalar bölgesine yakın noktada bulunan 8 tatilcinin kurtarılmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Güvenlik ve Ekiplerin Müdahalesi

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını belirtti. Tahliye çalışmaları halatlar ile manuel ve birer kabin üzerinden yapıldığı için ekiplerin zamanla yarıştığı vurgulandı. Kurtarılma anları İHA ekibi tarafından an be an kaydedildi.

Otel yetkilileri, arızanın vites kutusuna elektrik gitmemesinden kaynaklandığını fark ederek derhal müdahale ettiklerini ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istediklerini aktardı. İhbarın ardından JAK ekiplerinin birkaç dakika içinde müdahaleye başladığı öğrenildi.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mahsur kalanları ekipler böyle kurtarıyor