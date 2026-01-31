Uludağ Fahri Otel Telesiyejinde 60 Kişi Mahsur Kaldı — JAK, AFAD ve İtfaiye Müdahale Etti

Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'ndeki Fahri Otel telesiyejinin vites kutusu arızasıyla yaklaşık 60 tatilci mahsur kaldı; 52 kişi kurtarıldı, 8 kişi için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:59
Uludağ Fahri Otel Telesiyejinde 60 Kişi Mahsur Kaldı — JAK, AFAD ve İtfaiye Müdahale Etti

Uludağ Fahri Otel Telesiyejinde 60 Kişi Mahsur Kaldı

Olay ve kurtarma çalışmaları

Kış turizminin merkezi Uludağ'ın Birinci Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza sonucu yaklaşık 60 tatilci tellerde mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza nedeniyle kabinler Saat 10.30'da durduruldu ve içindeki kayakçı tatilciler tahliye edilemedi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Büyükşehir İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışmalarına başladı.

Yetkililer, ilk etapta halat yardımıyla 52 tatilcinin yarım saat içerisinde indirildiğini, kafeteryalar bölgesine yakın noktada kalan 8 tatilci içinse kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Tahliye işlemleri halatlar ile manuel ve birer kabin üzerinden yürütüldüğü için ekiplerin zamanla yarıştığı ifade edildi. Kurtarılma anları ise İHA ekibi tarafından an be an kaydedildi.

Otel yetkilileri, vites kutusuna elektrik gitmediğinde arızayı fark ederek hemen müdahale ettiklerini ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istediklerini; JAK ekiplerinin ihbarın ardından birkaç dakika içerisinde olay yerine ulaştığını açıkladı.

Mahsur kalanları ekipler böyle kurtarıyor

Mahsur kalanları ekipler böyle kurtarıyor

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Çarşamba'da 26 yaşındaki genç kamyonette ölü bulundu
2
Geyve'de Evin Odasını Uyuşturucu Serasına Çeviren 2 Şüpheli Yakalandı
3
Bursa Uludağ'da Telesiyej Arızası: 51 Kişi Kurtarıldı
4
Uludağ’da Fahri Otel Telesiyejinde Arıza: 51 Kişi Kurtarıldı
5
İzmir Sağanağa Teslim: Menderes ve Ödemiş'te Yollar ile Tarım Arazileri Sular Altında
6
Ataşehir Ferhatpaşa'da İş Yeri Yangını
7
Uludağ'da Telesiyej Arızası: Mahsur Tatilciler Halatla Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları