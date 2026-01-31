Uludağ Fahri Otel Telesiyejinde 60 Kişi Mahsur Kaldı — JAK, AFAD ve İtfaiye Müdahale Etti

Uludağ Fahri Otel Telesiyejinde 60 Kişi Mahsur Kaldı

Olay ve kurtarma çalışmaları

Kış turizminin merkezi Uludağ'ın Birinci Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza sonucu yaklaşık 60 tatilci tellerde mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza nedeniyle kabinler Saat 10.30'da durduruldu ve içindeki kayakçı tatilciler tahliye edilemedi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Büyükşehir İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışmalarına başladı.

Yetkililer, ilk etapta halat yardımıyla 52 tatilcinin yarım saat içerisinde indirildiğini, kafeteryalar bölgesine yakın noktada kalan 8 tatilci içinse kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Tahliye işlemleri halatlar ile manuel ve birer kabin üzerinden yürütüldüğü için ekiplerin zamanla yarıştığı ifade edildi. Kurtarılma anları ise İHA ekibi tarafından an be an kaydedildi.

Otel yetkilileri, vites kutusuna elektrik gitmediğinde arızayı fark ederek hemen müdahale ettiklerini ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istediklerini; JAK ekiplerinin ihbarın ardından birkaç dakika içerisinde olay yerine ulaştığını açıkladı.

Mahsur kalanları ekipler böyle kurtarıyor