Uludağ Yolu'nda Virajı Alamayan Araç Bariyerlere Çarptı — Kaza Anı Kamerada

Bursa Uludağ yolu'nda virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı; can kaybı veya yaralanma yok, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:03
Uludağ Yolu'nda Virajı Alamayan Araç Bariyerlere Çarptı — Kaza Anı Kamerada

Uludağ yolunda virajı alamayan araç bariyerlere çarptı

Bursa'nın önemli turizm güzergâhlarından Uludağ yolunda seyreden bir otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Olay, Uludağ'dan Çekirge'ye doğru seyir halindeki otomobilin sürücüsünün viraja hızlı girmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması şeklinde gerçekleşti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Can kaybı ya da yaralanma yok

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada yaralanan ya da can kaybı olmadığı, sadece araçta maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Yetkililerden sürücülere uyarı

Aynı bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığı aktarılırken, yetkililer özellikle dağ yolunda virajlı ve eğimli kesimlerde sürücüleri hız yapmamaları, dikkatli ve kontrollü seyretmeleri konusunda uyardı.

