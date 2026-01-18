Umrede Kalp Krizi: Eskişehirli Ramazan Özalp Mekke'de Defnedildi
Eskişehir Seyitgazi'den giden Özalp, Mekke'de hayatını kaybetti
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Karaören'de ikamet eden 3 çocuk babası Ramazan Özalp (56), umre ibadeti için kutsal topraklara gitti.
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde cuma günü kahvaltı sırasında aniden fenalaşan Özalp, hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerde kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ramazan Özalp, cuma namazı sonrasında aynı gün Mekke'de defnedildi.
