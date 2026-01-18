Umrede Kalp Krizi: Eskişehirli Ramazan Özalp Mekke'de Defnedildi

Eskişehir'den umreye giden 56 yaşındaki Ramazan Özalp, Mekke'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti ve aynı gün defnedildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:18
Eskişehir Seyitgazi'den giden Özalp, Mekke'de hayatını kaybetti

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Karaören'de ikamet eden 3 çocuk babası Ramazan Özalp (56), umre ibadeti için kutsal topraklara gitti.

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde cuma günü kahvaltı sırasında aniden fenalaşan Özalp, hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerde kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ramazan Özalp, cuma namazı sonrasında aynı gün Mekke'de defnedildi.

