Ünye'de asılsız yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Olayın Detayları

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan asılsız yangın ihbarı, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Bayramca Mahallesi Okul Caddesi 22. Sokak üzerindeki bir binada yangın çıktığı yönünde ihbar geldi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine intikal eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği, emniyet ve sağlık ekipleri, ihbara konu 4 katlı bina'ya yönelerek, özellikle iddia edilen 3. kat ve bina genelinde detaylı incelemeler yaptı.

Ekiplerin yaptığı kontroller ve çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiler doğrultusunda yangın olmadığı tespit edildi. Asılsız ihbarla zaman kaybeden ekipler, tutanak tutulmasının ardından bölgeden ayrıldı.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, 112 Acil Çağrı hattı'nın gereksiz meşgul edilmesinin gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirebileceği uyarısında bulundu.

