Ünye'de Baca Dumanı İtfaiyeyi Harekete Geçirdi

Çınarlık Mahallesi'nde müdahale

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir binanın bacasından yükselen yoğun dumanlar, çevredekilerin ihbarı üzerine ekipleri alarma geçirdi.

Olay, Çınarlık Mahallesi Köseoğlu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Adresine ulaşan ekipler binayı saran dumanın kaynağını araştırdı. Yapılan incelemede itfaiye ekipleri, 4 katlı binanın baca kısmında dumanın, soba borusunun yerinden çıkması sonucu binaya yayıldığını tespit etti.

Kontrollerin ardından ekipler gerekli müdahaleyi tamamlayarak normale döndü.

