Ünye'de Çöp Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde virajı alamayan çöp kamyonu devrildi; sürücü Harun D. yaralandı, yola saçılan çöpler nedeniyle ulaşım kısa süre kontrollü sağlandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:47
Kaza Göbü Mahallesi Aşağı Alan Sokak üzeri Çaybaşı kara yolunda meydana geldi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, virajı alamayarak devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı. Olayda, kavşaktan dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Harun D. (31) yönetimindeki 34 KBJ 438 plakalı çöp yüklü kamyon yan yattı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle sürücü kabininden çıkarılan Harun D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında kamyon kasasındaki çöpler yola saçıldı. Bölgede görev yapan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, devrilen kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım tekrar normale döndü.

Yetkililer, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

