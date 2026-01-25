Uşak Millet Bahçesi'nde Erkek Cesedi Bulundu — Ali Keskin (53)

Uşak'ın Kurtuluş Mahallesi millet bahçesinde bir erkek cesedi bulundu. Kimlik Ali Keskin (53) olarak tespit edildi; başında yaralanma var, otopsi ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:32
Uşak Millet Bahçesi'nde Erkek Cesedi Bulundu — Ali Keskin (53)

Uşak Millet Bahçesi'nde Erkek Cesedi Bulundu

Olayın Detayları

Uşak'ın Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan millet bahçesi içinde bir şahıs parkta hareketsiz halde bulundu. Durumu gören vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin kimlik tespit çalışmasında hayatını kaybeden kişinin Ali Keskin (53) olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde Keskin'in baş bölgesinde yaralanmalar olduğu öğrenildi.

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Ali Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

