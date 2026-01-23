Uşak Paşacık'ta İki Katlı Ev Yangını: Karı-Koca Dumandan Etkilendi

Olay ve müdahale

Yangın, Uşakın Banaz ilçesine bağlı Paşacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O. ve B.O.'nun yaşadığı iki katlı ev'de henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, jandarma, Banaz ve Uşak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kendi imkânlarıyla evden çıkan karı-koca B.O. ile M.O., dumandan etkilenmeleri nedeniyle 112 Sağlık ekipleri tarafından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangın sonucu evin tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

