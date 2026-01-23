Uşak Paşacık'ta İki Katlı Ev Yangını: Karı-Koca Dumandan Etkilendi

Uşak’ın Paşacık köyünde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi; karı-koca M.O. ve B.O. dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 02:43
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 02:48
Uşak Paşacık'ta İki Katlı Ev Yangını: Karı-Koca Dumandan Etkilendi

Uşak Paşacık'ta İki Katlı Ev Yangını: Karı-Koca Dumandan Etkilendi

Olay ve müdahale

Yangın, Uşakın Banaz ilçesine bağlı Paşacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O. ve B.O.'nun yaşadığı iki katlı ev'de henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, jandarma, Banaz ve Uşak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kendi imkânlarıyla evden çıkan karı-koca B.O. ile M.O., dumandan etkilenmeleri nedeniyle 112 Sağlık ekipleri tarafından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangın sonucu evin tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNE BAĞLI PAŞACIK KÖYÜNDE MEYDANA GELEN EV YANGININDA İKİ KATLI EV KULLANILAMAZ...

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNE BAĞLI PAŞACIK KÖYÜNDE MEYDANA GELEN EV YANGININDA İKİ KATLI EV KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, KARI-KOCA DUMANDAN ETKİLENEREK HASTANEYE KALDIRILDI.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNE BAĞLI PAŞACIK KÖYÜNDE MEYDANA GELEN EV YANGININDA İKİ KATLI EV KULLANILAMAZ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'de feci kaza: Ali Altıntaş hayatını kaybetti
2
Diyarbakır'da Kayıp Nimet Kılıç'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
3
Uşak Paşacık'ta İki Katlı Ev Yangını: Karı-Koca Dumandan Etkilendi
4
Sakarya'da müzisyen eşi Simge Kodalak'ı öldürdü — ağırlaştırılmış müebbet
5
Alanya Dimçayı Tüneli'nde Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
6
Çorum'da Kar Kazası: Sungurlu'da Takla Atan Otomobilde 7 Yaralı
7
Kuşadası'nda Sel Felaketi: Ev, Otel ve Araçlarda Ağır Hasar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları