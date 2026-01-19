Uşak’ta ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ın Ulubey ilçesi İnay köyünde çıkan ev yangınında Muhittin Eryılmaz (87) yaşamını yitirdi, ablası M.Ö. (93) yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:43
Olayın Detayları

Uşak’ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde çıkan ev yangınında Muhittin Eryılmaz (87) hayatını kaybederken, ablası M.Ö. (93) yaralandı.

Yangının Seyri

Edinilen bilgilere göre, Muhittin Eryılmaz ile ablası M.Ö.’nün beraber yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı.

Müdahale ve Yaralı

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü; evde büyük çapta hasar oluştu. Hafif yanıkları olan M.Ö., ilk olarak Ulubey Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını Kaybeden

Evden çıkamayan Muhittin Eryılmaz yanarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Eryılmaz’ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

