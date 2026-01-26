Uşak’ta Fırını Yıkarken Baca Duvarı Üzerine Devrilen Adam Yaralandı

Uşak Karaağaç'ta fırını yıkarken baca duvarının devrilmesi sonucu A.T. (52) yaralandı; itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 20:46
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 20:46
Karaağaç Mahallesi'ndeki olayda itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti

Uşak’ta, bir kişinin evinin bahçesindeki fırını yıkma çalışması sırasında baca duvarının üzerine devrilmesi sonucunda yaralandığı bildirildi.

Olay, Karaağaç Mahallesi Altıncı Tayfun Sokak adresindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (52) arka bahçesindeki fırını yıkmaya çalıştığı sırada baca duvarı üzerine devrildi ve yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duvarın altından çıkarılan A.T.’ye müdahale etti.

Kurtarılan A.T., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

