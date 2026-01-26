Uşak’ta Fırını Yıkarken Baca Duvarı Üzerine Devrilen Adam Yaralandı

Karaağaç Mahallesi'ndeki olayda itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti

Uşak’ta, bir kişinin evinin bahçesindeki fırını yıkma çalışması sırasında baca duvarının üzerine devrilmesi sonucunda yaralandığı bildirildi.

Olay, Karaağaç Mahallesi Altıncı Tayfun Sokak adresindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (52) arka bahçesindeki fırını yıkmaya çalıştığı sırada baca duvarı üzerine devrildi ve yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duvarın altından çıkarılan A.T.’ye müdahale etti.

Kurtarılan A.T., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

UŞAK’TA EVİNİNİN BAHÇESİNDE BULUNAN FIRINI YIKMAYA ÇALIŞIRKEN BACA DUVARININ ÜZERİNE DÜŞMESİ SONUCU BİR KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.