Uşak'ta midesinden 1 kilo 116 gram metamfetamin çıkan şüpheli tutuklandı
Operasyon, hastane kontrolleri ve adli süreç
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalarda kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan İran uyruklu A.S.Z., sağlık kontrolleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yapılan iç beden muayenesinde şüphelinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi. Doktor gözetiminde gerçekleştirilen işlemler sonucunda, şüphelinin yuttuğu maddeler doğal yollarla çıkarıldı.
Yapılan kontrollerde toplam 135 parça halinde 1 kilo 116 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatılan A.S.Z., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
