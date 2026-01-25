Uşak'ta Millet Bahçesi'nde erkek cesedi bulundu

Uşak'ta Kurtuluş Mahallesi Millet Bahçesi'nde bir erkek ölü bulundu; yaşamını yitiren kişinin Ali Keskin (53) olduğu, başında yaralanma tespit edildi. Olay soruşturuluyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:13
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:13
Kurtuluş Mahallesi'ndeki parkta yerde hareketsiz bulunan kişi hayatını kaybetti

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Park içerisinde duvarın kenarında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin kimlik tespit çalışmalarında, yaşamını yitiren kişinin Ali Keskin (53) olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde Keskin'in baş bölgesinde yaralanma bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından, Ali Keskin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

