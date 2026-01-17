Üsküdar'da Ekskavatör Tabelaya Çarptı: 7 Araçta Maddi Hasar

Olayın Ayrıntıları

Üsküdar Sahil Yolu'nda saat 15.45 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tırın dorsesinde bulunan ekskavatörün yol üzerindeki tabelaya çarpması sonucu zincirleme hasar oluştu.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela, çevrede park hâlindeki araçların üzerine düştü ve toplam 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

