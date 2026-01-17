Üsküdar'da Ekskavatör Tabelaya Çarptı: 7 Araçta Maddi Hasar

Üsküdar Sahil Yolu'nda tır dorsesindeki ekskavatörün tabelaya çarpması sonucu devrilen tabela 7 aracın üzerine düştü; can kaybı yok, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 18:36
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 18:48
Üsküdar'da Ekskavatör Tabelaya Çarptı: 7 Araçta Maddi Hasar

Üsküdar'da Ekskavatör Tabelaya Çarptı: 7 Araçta Maddi Hasar

Olayın Ayrıntıları

Üsküdar Sahil Yolu'nda saat 15.45 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tırın dorsesinde bulunan ekskavatörün yol üzerindeki tabelaya çarpması sonucu zincirleme hasar oluştu.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela, çevrede park hâlindeki araçların üzerine düştü ve toplam 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÜSKÜDAR’DA SEYİR HALİNDE BULUNAN BİR TIRIN ÜSTÜNDE TAŞINAN EKSKAVATÖRÜN YOL ÜZERİNDEKİ TABELAYA...

ÜSKÜDAR’DA SEYİR HALİNDE BULUNAN BİR TIRIN ÜSTÜNDE TAŞINAN EKSKAVATÖRÜN YOL ÜZERİNDEKİ TABELAYA ÇARPIP DÜŞMESİ NEDENİYLE 7 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

ÜSKÜDAR’DA SEYİR HALİNDE BULUNAN BİR TIRIN ÜSTÜNDE TAŞINAN EKSKAVATÖRÜN YOL ÜZERİNDEKİ TABELAYA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Jandarma Uzman Çavuş A.Z.Y. Evinde Ölü Bulundu
2
Tekirdağ’da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Ataşehir'de engelli yolcuları reddeden taksi şoförü trafikten men edildi
4
Bingöl'de Yolu Kapatan Tıra Otobüs Çarptı: 3 Yaralı
5
Eskişehir'de İtiraflı Cinayet: Polisin Uzun Namlulu Silahla Eve Girişi
6
Çekmeköy'de Takla Atan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı
7
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları