Uyuşturucu Soruşturmasında Sadettin Saran Adli Tıp’a Getirildi

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, saç ve kan örnekleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:49
Savcılıktaki ifadenin ardından örnek alma işlemi gerçekleştirildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran sabah saatlerinde savcılığa ifade verdi.

İfadesinin ardından Saran, saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na getirildi. İşlemler ve soruşturma süreci yetkililerce sürdürülüyor.

