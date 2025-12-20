Uyuşturucu Soruşturmasında Sadettin Saran Adli Tıp’a Getirildi
Savcılıktaki ifadenin ardından örnek alma işlemi gerçekleştirildi
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran sabah saatlerinde savcılığa ifade verdi.
İfadesinin ardından Saran, saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na getirildi. İşlemler ve soruşturma süreci yetkililerce sürdürülüyor.
