Uzunköprü'de 5 Aranan Hükümlü Yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 aranan şahıs JASAT, jandarma ve emniyet ekiplerinin operasyonunda yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:06
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:06
Operasyon ve gözaltı detayları

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 aranan şahıs yakalandı.

Uzunköprü JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Elmalı köyünde düzenlediği operasyonda, C.E. isimli şahıs, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla yakalandı. Aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.Y. ise Malkoç köyünde gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, basit yaralama suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.S. ve M.C.S. isimli şahıslar Aşçıoğlu Mahallesi'nde yakalandı. Ayrıca, çocukların kullanıldığı yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek ve ihraç etmek suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.A. da aynı mahallede gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları