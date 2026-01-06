Uzunköprü'de 5 Aranan Hükümlü Yakalandı

Operasyon ve gözaltı detayları

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 aranan şahıs yakalandı.

Uzunköprü JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Elmalı köyünde düzenlediği operasyonda, C.E. isimli şahıs, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla yakalandı. Aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.Y. ise Malkoç köyünde gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, basit yaralama suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.S. ve M.C.S. isimli şahıslar Aşçıoğlu Mahallesi'nde yakalandı. Ayrıca, çocukların kullanıldığı yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek ve ihraç etmek suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.A. da aynı mahallede gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

