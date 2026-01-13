Vali Akbıyık: Muğla'da 2025'te Asayiş ve Güvenlik İyileşti

Muğla valisi Dr. İdris Akbıyık, "Medya Buluşması" toplantısında 2025 yılının asayiş ve güvenlik değerlendirmesini paylaştı. Vali Akbıyık, Muğla'nın asayiş ve güvenlik açısından 2024 yılına göre daha başarılı bir yıl geçirdiğini açıkladı.

FETÖ, PKK-KCK operasyonları

Vali Akbıyık, "iz çalışma prensibi olarak Muğla’nın huzuru, Türkiye’nin huzuru diyoruz. Türkiye’nin huzuru Muğla’nın huzuru. Dolayısıyla asayiş hizmetlerinde emniyet, jandarma, yine sahil güvenlik, göçle mücadele, sıfır toleransla, sıfır hatayla Muğla’mızın huzurunu, güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

İstihbarat ve operasyonel faaliyetler kapsamında FETÖ ve PKK-KCK başta olmak üzere 2025 yılında 288 operasyon gerçekleştirildi ve 388 kişi yakalandı. Kişilere yönelik suçlarda yüzde 12, mal varlığına yönelik suçlarda ise yüzde 16 azalma meydana geldi. 2025 yılında haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 bin 591 şahıs yakalanarak cezaevlerine teslim edildi; ifade için aranan 10 bin 25 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Şehir eşkıyaları ve organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarda 20 operasyonda 16 bölgesel, 4 yerel çete çökertilerek 211 kişi yakalandı ve 123 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılında 535 operasyon yapıldığı, bu operasyonlarda 930 kişi gözaltına alındığı ve 538 kişi tutuklandığı bildirildi. Siber suçlar ve güvenli internet çalışmaları çerçevesinde ise Bin 333 hesap hakkında işlem yapılmış; siber suçlarla mücadelede 253 operasyon gerçekleştirilmiş ve 164 şahıs gözaltına alınarak yargıya teslim edilmiştir.

Trafik denetimleri

Trafik hizmetlerinin öncelikli olduğuna dikkat çeken Akbıyık, 2025 yılında 2 milyon 942 bin 963 araç ve sürücü denetlendiğini, bunlardan 429 bin 820 sürücüye kural ihlalinden işlem uygulandığını açıkladı. Motosiklet kazalarının trafik kazalarının önemli bir kısmını oluşturduğuna vurgu yaparak, 696 bin 411 motosiklet ve sürücü denetlendiğini; 159 bin 401 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldığını ve 9 bin 382 sürücü belgesinin geri alındığını belirtti. Toplamda 44 bin 357 araç trafikten men edilmiştir.

Göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında 527 operasyonda 451 organizatör tutuklandı, 191 şahsa adli kontrol verildi ve kaçakçılıkta kullanılan 276 araç el konuldu.

Turizm güvenliği

Muğla'nın turizm güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından 3 bin 103, belediyeler tarafından 911 olmak üzere toplam 4 bin 014 konaklama tesisi denetlendiğini açıkladı. Denetimler sonucunda 363 tesis uygun olmayan şartlar nedeniyle kapatıldı; 850 işletmeye yönelik işlemler ise devam ediyor.

Akbıyık, ceza ve denetim uygulamalarının amacının kuralları hatırlatmak ve turizm güvenliğini sağlamak olduğunu; bu uygulamaların ülkeye daha çok turist gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, 2025 YILI ASAYİŞ VE GÜVENLİK OLAYLARINI DEĞERLENDİRDİ. ‘MEDYA BULUŞMASI' TOPLANTISINDA 2025 YILININ GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAN VALİ DR. İDRİS AKBIYIK, MUĞLA'NIN ASAYİŞ VE GÜVENLİK AÇISINDAN 2025 YILININ 2024 YILINDAN DAHA BAŞARILI BİR YIL OLDUĞUNU AÇIKLADI.