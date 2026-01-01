Vali Eldivan'dan Bayburt Jandarmasına Yeni Yıl Moral Ziyareti

Gecenin son saatlerinde emniyet ekiplerine destek

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2025 yılının son saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Yol Kontrol ve Trafik Uygulama noktalarında görevli ekipleri ziyaret ederek yeni yıl dileklerini iletti.

Ziyarette görevi başındaki jandarma personeliyle bir araya gelen Vali Eldivan, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakârca çalışan ekiplerin yeni yılını kutladı. Eldivan, yürütülen çalışmaların önemine değinerek jandarma personeline başarılar diledi ve görevlerinde kolaylık temennisinde bulundu.

Yapılan trafik kontrolleri ve yol güvenliği çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Eldivan, ekiplerle sohbet ederek moral verdi ve personelin fedakârlığını takdir etti.

