DOLAR
42,95 -0,06%
EURO
50,51 -0,06%
ALTIN
5.975,24 0,44%
BITCOIN
3.773.745,19 0,05%

Vali Vahdettin Özkan Salihli'de Yılbaşı Güvenlik Denetimi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Salihli'de polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek yılbaşı güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:19
Vali Vahdettin Özkan Salihli'de Yılbaşı Güvenlik Denetimi

Vali Vahdettin Özkan Salihli'de yılbaşı güvenlik denetimi

Polis ve jandarma uygulama noktasında yerinde inceleme

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Salihli ilçesindeki polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki personelle bir araya geldi.

Ziyarette Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan da hazır bulundu. Vali Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan'dan İzmir-Ankara D300 Karayolundaki uygulama noktasında alınan güvenlik tedbirleri ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Uygulama noktasındaki çalışmaları değerlendiren Vali Özkan, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmesi için alınan önlemlerin önemine dikkat çekti. Milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan jandarma ve emniyet teşkilatının özverili çalışmalarının büyük bir güven kaynağı olduğunu vurguladı.

Vali Özkan, ziyarette görevli personele teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı ve denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.

MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN, YILBAŞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SALİHLİ İLÇESİNDE POLİS VE...

MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN, YILBAŞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SALİHLİ İLÇESİNDE POLİS VE JANDARMA UYGULAMA NOKTASINI ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE GÖREV BAŞINDAKİ PERSONELLE BİR ARAYA GELEN VALİ ÖZKAN, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN, YILBAŞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SALİHLİ İLÇESİNDE POLİS VE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu’da 40 Yıl 10 Ay Hapisle Aranan Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı
2
Eskişehir'de Yılbaşı Önlemleri: Emniyet Denetimleri Artırdı
3
Nevşehir'de Buzlanma Nedeniyle 34 DRL 149 Plakalı Otomobil Takla Attı
4
Kapıdağ'da Kayıp: Kampçı Elif Kumal'dan 2 Gündür Haber Yok
5
Çorum'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı, 62,5 Litre Ele Geçirildi
6
Siirt Pervari'de Tipide Mahsur Kalan 22 Kişi 3 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı
7
Kadıköy'de Yılbaşı Öncesi Güvenlik Seferberliği: Denetimler Artırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları