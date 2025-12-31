Vali Vahdettin Özkan Salihli'de yılbaşı güvenlik denetimi

Polis ve jandarma uygulama noktasında yerinde inceleme

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Salihli ilçesindeki polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki personelle bir araya geldi.

Ziyarette Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan da hazır bulundu. Vali Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan'dan İzmir-Ankara D300 Karayolundaki uygulama noktasında alınan güvenlik tedbirleri ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Uygulama noktasındaki çalışmaları değerlendiren Vali Özkan, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmesi için alınan önlemlerin önemine dikkat çekti. Milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan jandarma ve emniyet teşkilatının özverili çalışmalarının büyük bir güven kaynağı olduğunu vurguladı.

Vali Özkan, ziyarette görevli personele teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı ve denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.

