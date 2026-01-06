Van Bahçesaray'da KOAH ve Kalp Hastası Kadına Seferberlik

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede KOAH ve kalp hastası 66 yaşındaki G.S. fenalaştı; sağlık ve belediye ekipleri iş makinesiyle yolu açtı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 23:47
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 23:58
Yolu kapanan mahallede ekipler iş birliği ile hastaya ulaştı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde, yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan mahallede KOAH ve kalp rahatsızlığı bulunan bir kadının fenalaşması üzerine sağlık ve belediye ekipleri seferber oldu.

Olay, ilçeye bağlı Çatbayır Mahalle, Düzbaşı Sokakta ikamet eden 66 yaşındaki G.S.'nin rahatsızlanmasıyla başladı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansın kardan dolayı ilerlemekte zorlanması üzerine talep edilen destekle belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kısa sürede mahalleye ulaşan ekipler, iş makinesiyle yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye erişimini sağladı.

Sokakların dar olması nedeniyle ambulansın doğrudan hastanın bulunduğu eve girememesi üzerine yakınları, hastayı sırtlarına alarak ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerinin yerde yaptığı ilk müdahalenin ardından hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

