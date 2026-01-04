DOLAR
Van-Çatak yolunda 5. gün: Geçişler sadece acil ve öncelikli araçlara açık

Van-Çatak kara yolu, 5 gündür çığ nedeniyle kapalı; yol tek şeritli koridorla yalnızca acil ve öncelikli araçlara kontrollü açıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:53
Ekipler tek şeritli koridorla kontrollü geçiş sağlıyor

Van-Çatak kara yolu, 5 gün önce düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri bölgede yoğun çalışmalar yürüttü ve yol geçici olarak tek şeritli koridor şeklinde ulaşıma açıldı.

Güzergâhta geçişler yalnızca öncelikli araçlar ile acil durumlar kapsamında, kontrollü olarak sağlanıyor. Sivil araçlara geçiş halen verilmiyor.

Van yönünden gelen araçlar, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Görentaş Jandarma Kontrol Noktası’ndan durduruluyor; Çatak ilçe çıkışında da jandarma ve emniyet ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Diğer araçların ilçe giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Olumsuz hava şartları ve riskler nedeniyle Van-Çatak kara yolu 5’inci gününde de trafiğe kapalı kalmaya devam ediyor. İlçede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle enerji geçici olarak Pervari bölgesi üzerinden sağlanmaya başlandı.

Yetkililer, muhtemel aksaklıkların önüne geçmek amacıyla ilçeye mobil jeneratör sevk edildiğini; yolun tamamen ulaşıma açılması için ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

